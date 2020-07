Legnano, eternit nei prati: rimozione a tappe (Di mercoledì 29 luglio 2020) Quelle lastre di amianto giacciono da febbraio nell'area verde fra via Balbi e via Etna. Poi è arrivato il confinamento e la procedura per la sua rimozione si è fermata. Iter che ha fatto un timido ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Legnano eternit Rescaldina, amianto abbandonato al confine con Marnate LegnanoNews Inferno di rifiuti lungo la Flaminia

Anche due vagoni ferroviari anni ‘30 tra i rifiuti abbandonati in un’area cespugliosa e boschiva, vasta quanto un campo da calcio. Un vero girone dantesco, un inferno di rifiuti dove esce fuori di tut ...

Brucia cascina abusiva ad Albaro Vigili del fuoco al lavoro per due ore

Hanno impiegato un paio d'ore i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza un piccolo ricovero di attrezzi risultato abusivo, che si è bruciato ieri pomeriggio in via Fortunato Bo ...

Anche due vagoni ferroviari anni ‘30 tra i rifiuti abbandonati in un’area cespugliosa e boschiva, vasta quanto un campo da calcio. Un vero girone dantesco, un inferno di rifiuti dove esce fuori di tut ...Hanno impiegato un paio d'ore i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza un piccolo ricovero di attrezzi risultato abusivo, che si è bruciato ieri pomeriggio in via Fortunato Bo ...