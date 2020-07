Johnny Depp e Amber Heard, è finito il processo (degli orrori) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo tre settimane in cui sono stati dati in pasto al mondo i raccapriccianti retroscena di nozze da incubo a base di violenza, sangue, alcol, droghe e degrado, martedì 28 luglio si sono concluse le udienze del processo intentato da Johnny Depp, 57 anni, contro il Sun che l’ha definito un «picchiatore della moglie» Amber Heard, 34 anni. La difesa del tabloid nel discorso conclusivo dell’avvocato Sasha Wass ha insistito sul fatto che prima del divorzio Depp «abusasse regolarmente e sistematicamente di sua moglie», di conseguenza la ricostruzione pubblicata dal giornale nel 2018 sarebbe stata veritiera. Leggi su vanityfair

