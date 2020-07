Ivrea, 12enne salva la madre e i fratelli: il padre voleva ucciderli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dalla provincia di Torino arriva una storia di violenza e paura, ma anche di coraggio e fortunatamente finita senza tragedia. Le fonti locali riportano infatti che un uomo avrebbe cercato di uccidere moglie e figli dalla quale si stava separando. A salvarla, il figlio di 12 anni che ha chiamato i soccorsi, garantendo così l’arresto del padre. Ubriaco col coltello minaccia la moglie La Stampa riporta che i fatti sono accaduti vicino a Ivrea, a Valperga, dove vive la famiglia di un 33enne romeno. In casa c’erano la moglie dell’uomo e i 3 figli, tra cui il giovane eroe di 12 anni. Il padre, viene riferito, si sarebbe presentato a casa ubriaco e irato per la separazione voluta dalla moglie, cosa che non accettava. Già il mese scorso, viene riferito, era scattato un’ordinanza di ... Leggi su thesocialpost

