Ibrahimovic: “Mi dicono che sono vecchio, ma mi sto solo riscaldando. Felice per Pioli” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato al termine della gara vinta contro la Sampdoria. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Milan Tv: “Quando fai gol è sempre positivo, così aiuto la squadra. Speriamo che possa continuare così, ho forza di fare gol. Mi dicono che sono vecchio e mi stanco, ma mi sto solo riscaldando. sono come Benjamin Button, sono sempre stato giovane, mai vecchio. Pioli? Di lui posso dire solo cose positive, sono contento per lui perché ha fatto un gran lavoro. Ha lavorato sotto il fuoco senza sapere il futuro, ha fatto un gran lavoro. Il rinnovo è meritato. Quando si lavora forte ti ritorna sempre qualcosa, ... Leggi su alfredopedulla

