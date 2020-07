Games With Gold: fra i giochi di agosto anche Portal Knights (Di mercoledì 29 luglio 2020) Microsoft ha annunciato la lista dei giochi che faranno parte dei Games With Gold di agosto, fra i quali spicca la presenza del valido Portal Knights Come ogni mese, Microsoft ha mostrato al pubblico i titoli che faranno parte dei Games With Gold di agosto: fra essi c’è anche Portal Knights, l’apprezzato survival di Keen Games pubblicato su tutte le piattaforme nel 2016. Oltre a lui, saranno presenti altri tre titoli, uno per Xbox One e due per Xbox 360, con supporto alla retrocompatibilità. Oltre a Portal Knight, i Games With Gold di ... Leggi su tuttotek

SkyTG24 : Xbox Games With Gold, svelati i giochi gratuiti di agosto 2020 - badtasteit : Xbox e #GameswithGold: annunciati i giochi di agosto 2020 - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Annunciati i titoli del Games With Gold di Agosto 2020 - infoitscienza : Xbox Games With Gold: ecco i giochi gratis di agosto 2020 - infoitscienza : Xbox Games With Gold: annunciati i giochi in arrivo ad agosto -