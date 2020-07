Ciclista 21enne investito da un’auto in Versilia, è grave (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al vaglio dei Carabinieri le telecamere di videosorveglianza per riuscire a risalire all’auto pirata che ha investito un giovane 21enne che ora combatte per sopravvivere. E’ ricoverato in gravi condizioni, il Ciclista 21enne di origini albanesi che è stato investito da un’auto che si è poi data alla fuga senza prestare soccorso. E’ accaduto questa … L'articolo Ciclista 21enne investito da un’auto in Versilia, è grave proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE, 29 LUG - Un 21enne è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto, che si è poi data alla fuga, mentre poco prima delle 5 di mattina percorreva in bicicletta i ...

Un 21enne è stato investito mentre si trovava in bici lungo viale Bernardini a Lido di Camaiore. Per il giovane di origine riservata le condizioni sono gravi dopo il trauma cranico.

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE, 29 LUG - Un 21enne è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto, che si è poi data alla fuga, mentre poco prima delle 5 di mattina percorreva in bicicletta i ...Un 21enne è stato investito mentre si trovava in bici lungo viale Bernardini a Lido di Camaiore. Per il giovane di origine riservata le condizioni sono gravi dopo il trauma cranico. Il trasferimento i ...