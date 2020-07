Ciclismo, Strade Bianche 2020: data, orario, diretta tv e streaming (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sabato 1 agosto il grande Ciclismo riparte subito alla grande con la Strade Bianche 2020, che dà il via di fatto ad una stagione che sarà ricchissima e affollatissima con tutte le grandi corse a tappe e di un giorno. Lungo le Strade della Toscana, con i classici tratti in sterrato, i corridori si contenderanno il successo sul percorso di 184 chilometri: partenza e arrivo a Siena, con il traguardo posto nella splendida cornice di Piazza del Campo. Strade Bianche 2020: PERCORSO E ALTIMETRIA ORARI E TV – Il via della corsa è previsto alle ore 13:45, con l’arrivo programmato tra le 18:14 e le 18:44 in base alla media oraria. La Strade Bianche 2020 sarà trasmessa in ... Leggi su sportface

