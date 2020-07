Caso Retelit, Tar accoglie il ricorso contro la decisione del governo Conte 1 di usare il golden power: “Parere dell’Agcom non valido” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La decisione del governo Conte 1 di utilizzare i poteri speciali (golden power) sulla modifica della governance di Retelit “è viziata per essersi basata su di un parere dell’Agcom rilasciato da un soggetto privo della competenza ad adottarlo”. Lo ha stabilito pochi giorni fa il Tar Lazio, accogliendo due ricorsi dell’azienda che gestisce cavi in fibra ottica che collegano 9 grandi città italiane. Retelit aveva chiesto l’annullamento del decreto del Presidente del Consiglio del 7 giugno 2018 con il quale furono esercitati i poteri speciali con l’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2018 con il quale fu disposto ... Leggi su ilfattoquotidiano

La prima decisione assunta dal precedente Governo guidato da un allora “sconosciuto” Giuseppe Conte è stata annullata dai giudici amministrativi del Lazio. Decisione che già due anni fa fece scalpore ...

Golden Power, il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Retelit

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Retelit contro l’esercizio del Golden Power da parte del governo (QUI IL PROVVEDIMENTO DEL TAR) in merito alla mancata notifica sui nuovi assetti di governanc ...

