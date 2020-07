Caserma di Piacenza, parla una escort: ”Io sieropositiva, i carabinieri non volevano usare il preservativo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Caserma carabinieri Piacenza, parla una escort “Io sono sieropositiva, uso sempre il preservativo. Loro volevano fare tutto senza protezioni, ero io che ho frenato, le altre lo facevano ma io no senza”. A parlare è Francesca, una escort brasiliana che ha partecipato ai festini a base di sesso e droga che si tenevano nella Caserma dei carabinieri Levante di Piacenza. Francesca, intervistata da Ernesto Manfrè a Radio Capital, ha fatto anche il nome del comandante della Stazione, il maresciallo Marco Orlando, che a suo dire la minacciava: “Il maresciallo mi chiedeva di lavorare con lui, diceva che se non lavoravo avrebbe fatto in modo di rimandarmi in ... Leggi su tpi

