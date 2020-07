Virus e controlli, test rapidi negli aeroporti: ma il 40% dei positivi sfugge (Di martedì 28 luglio 2020) Possiamo accontentarci dei test rapidi sul coronaVirus che danno una risposta in 20 minuti ma sono esatti al 60 per cento? Sulla risposta a questa domanda si giocano il futuro della prevenzione,... Leggi su ilmattino

Teresafas : @repubblica Ma quando atterrano vengono controllati o si portano in giro il virus? Se mancano le minime cautele e… - Giacomo2500 : @ElioLannutti - Giacomo2500 : @carlosibilia - Giacomo2500 : @Deputatipd - Notiziedi_it : Virus e controlli, test rapidi negli aeroporti: ma il 40% dei positivi sfugge -

Ultime Notizie dalla rete : Virus controlli

Andiamo per ordine. Fino a quando non avremo un vaccino o un farmaco efficace, c' è un' altra normalità possibile quasi distopica. Immaginiamoci che ovunque andiamo un tampone veloce, in pochi minuti, ...MIGRANTI, il Professor CRISANTI lancia l'ALLARME“Il CORONAVIRUS non guarda in faccia nessuno e circola ovunque”. Sono le parole del virologo Andrea Crisanti facendo riferimento ai MIGRANTI arrivati in ...