Temptation Island: Annamaria e Antonio usciranno insieme? Arriva una indiscrezione sul finale (SPOILER) (Di martedì 28 luglio 2020) In prima serata su Canale 5 stasera, martedì 28 luglio, in onda il quinto appuntamento con Temptation Island. Per Annamaria e Antonio è Arrivato il momento della verità, li ritroveremo infatti seduti al falò di confronto a un passo dalla decisione finale: da una parte lei, ferita e stanca dal comportamento del fidanzato, dall’altra lui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

lovinatsu : sudden realization stasera c’è temptation island la vita improvvisamente non è così brutta - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE DEL 28 LUGLIO 2020: UN MARTEDÌ TRA SORELLE, COBRA 11, TEMPTATION ISLAND E CHICAGO PD - nnorthstardust : RAGA STASERA TEMPTATION ISLAND IO CONTENTISSIMA E STRA GASATA - Ringooostar1 : RT @Martola__: temptation island di martedì perché piersilvio ci legge, ci ascolta e ci protegge - zazoomblog : Canzoni Temptation Island perchè Amore amaro di Gigi Finizio è un cult? Colonna sonora e dedica nascosta - #Canzoni… -