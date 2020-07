Strappa la collanina ad una donna in centro: era uscito dal carcere solo una settimana prima (Di martedì 28 luglio 2020) Era uscito dal carcere solamente la settimana prima, dopo quattro anni di reclusione per reati contro il patrimonio, il ladro che nella tarda mattinata di lunedì 27 luglio 2020, attorno alla mezza, ha ... Leggi su torinotoday

Era uscito dal carcere solamente la settimana prima, dopo quattro anni di reclusione per reati contro il patrimonio, il ladro che nella tarda mattinata di lunedì 27 luglio 2020, attorno alla mezza, ha ...

Torino: esce da una settimana dopo 4 anni di carcere, viene arrestato per scippo

La vittima era ferma alla fermata dell’autobus in via XX Settembre quando alle sue spalle è arrivato un uomo che le strappa la collanina causandole delle escoriazioni al collo. La donna, un’anziana si ...

