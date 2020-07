Ricordando Paolo (Di martedì 28 luglio 2020) Il 20 luglio a Forlì, Paolo Finzi anarchico storico, fondatore e direttore di A-rivista anarchica, si è tolto la vita. Un addio volontario, pensato probabilmente a lungo, attuato lontano da Milano dove viveva. Lascia tante persone, famigliari, compagni e amici nello sconcerto e nel dolore. Oso poche parole quindi per dire di una persona autentica, coltissima, critica, capace di schierarsi senza paraocchi e soprattutto uomo di grande umanità e sensibilità. Il suo impegno lo ha portato un po’ ovunque, dalla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

