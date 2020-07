Probabili formazioni Torino Roma: Zaza a caccia di conferme (Di martedì 28 luglio 2020) Probabili formazioni Torino Roma: i granata sono salvi, i giallorossi cercano la qualificazione diretta in Europa League Mercoledì 29 luglio alle 21.45 si giocherà Torino-Roma, partita di poco conto per i granata ormai salvi ma importante per i giallorossi che cercano la qualificazione diretta in Europa League. COME ARRIVA IL Torino – A centrocampo Longo dovrà fare a meno dello squalificato Rincon, al suo posto Lukic giocherà in coppia con Meite. In attacco Zaza cerca conferme, con Belotti e Verdi sicuri del posto. COME ARRIVA LA Roma – Fonseca stuzzicato dalla possibilità di ... Leggi su calcionews24

SkySport : Probabili formazioni Serie A della 37^ giornata: ultime news dai campi - periodicodaily : Lazio-Brescia: probabili formazioni - PeriodicoDaily Sport #laziobrescia - forzaroma : #TorinoRoma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming?? #ASRoma - infoitsport : Inter-Napoli, le probabili formazioni: De Vrij c'è, rischia Ruiz - infoitsport : Probabili formazioni: gioca Buffon! C'è Sanchez, Gattuso cambia il Napoli -