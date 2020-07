In cani e gatti trovati gli anticorpi per il Covid-19: "Ma non diffondono il virus" (Di martedì 28 luglio 2020) Studio italo-inglesecondotto dalle Università di Liverpool, Bari e Milano che hanno testato, nel Nord Italia, campioni di più di 500 animali domestici raccolti durante le visite ai veterinari Leggi su repubblica

Cani e gatti possono avere glimanticorpi in grado di neutralizzare il virus Sars-Cov-2, quello che causa il Covid-19. A dirlo è uno studio italo-inglese in pre-pubblicazione che è stato condotto dalle ...

Ci sono diversi studi scientifici che sottolineano come la compagnia di un animale domestico possa far bene agli individui sia da un punto di vista psicologico, sia a livello fisico. D’altronde chi po ...

