Heather Parisi sulla “terza ondata covid-19” a Hong Kong: “La città è in ginocchio” (Di martedì 28 luglio 2020) Ha fatto una diretta su Youtube alle 13 (ora italiana) per raccontare “la sua” Hong Kong. Heather Parisi vive lì con i figli Elizabeth e Dylan e col marito Umberto Maria Anzolin da ormai 10 anni. La ballerina e conduttrice ha sempre aggiornato sulla situazione covid-19 in città e così anche stavolta. “Da domani si può ancora uscire, però dobbiamo utilizzare la mascherina anche all’esterno e non si può camminare mano nella mano se si è più di due persone“. E Heather continua a raccontare la gestione della “terza ondata” con la chiusura dei ristoranti, delle palestre, dei cinema, di molte attività commerciali: “Ci sono cento contagi al giorno. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

