Foiba di Jazovka | riesumati corpi di oltre 800 persone | tra queste donne | bambini e suore

Fiume, 27 lug – Lo scorso lunedì 20 luglio, al confine tra la Croazia e la Slovenia, si sono concluse le operazioni di recupero di centinaia di corpi delle vittime dei partigiani comunisti di Tito, dalla Foiba di Jazovka, nei pressi del villaggio di Sosice, comune di Zumberak in Croazia. Le autorità croate hanno portato in superficie i resti di 814 corpi che si ritiene appartengano ad Ustascia, Domobranci, civili, medici e infermieri croati, oltre che a molte suore prelevate nei vari ospedali di Zagabria. Tutti gettati nella profonda cavità minerale alla fine della seconda guerra mondiale dai partigiani jugoslavi. Nel corso delle operazioni sono stati trovati anche diversi resti di donne e bambini vittime dei boia con la ...

