Daydreamer, sorprese in edicola per le fan di Can Yaman: ecco quali (Di martedì 28 luglio 2020) “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”), la soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, sta continuando a spopolare nel nostro Paese. Viene come sempre trasmessa su Canale 5 dalle 14.45 circa alle 15.30, viaggiando sul 22% di share. Daydreamer: il calendario “Daydreamer .- Le Ali del Sogno” ha talmente successo (ma già da prima che fosse scelto il titolo e che andasse in onda sui nostri schermi), che per le fan ci sono delle sorprese legate alla serie anche in edicola, distribuite da Fivestore (che fa parte di Mediaset). Prima di tutto il 22 luglio scorso è uscito un calendario: un calendario speciale di ben 16 mesi con i poster del cast. Lo pubblicizzano in TV dopo ogni puntata della storia di Can e Sanem. Ci ... Leggi su pianetadonne.blog

Danielamancino2 : RT @Ely_Bi_: Anch'io vorrei un uomo che mi faccia queste sorprese ?? #CanYaman #DayDreamer #candivit - laurapule : @Ely_Bi_ Siamo in due...e che sorprese ? #Daydreamer #canyaman - FedeG_13 : RT @amigdala_902010: Uomini, potete prendere esempio da Can Divit che prepara le sorprese romantiche per la sua ragazza oppure volete ancor… - Capass8Emanuela : RT @Ely_Bi_: Anch'io vorrei un uomo che mi faccia queste sorprese ?? #CanYaman #DayDreamer #candivit - giuliettadg : RT @amigdala_902010: Uomini, potete prendere esempio da Can Divit che prepara le sorprese romantiche per la sua ragazza oppure volete ancor… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer sorprese Daydreamer, Can Yaman dalla TV alle Case degli Italiani: scopriamo come... ComingSoon.it Daydreamer, Can Yaman dalla TV alle Case degli Italiani: scopriamo come...

Il fenomeno di Daydreamer conquista il cuore degli italiani. In arrivo uno speciale dedicato alla Soap Turca di Canale5 e al suo protagonista Can Yaman.

Daydreamer, anticipazioni 3 – 7 agosto: Can e Sanem innamorati, Emre trama alle loro spalle

Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno ... Intanto Nihat ha in serbo una sorpresa per la moglie in occasione dell'anniversario di matrimonio.

Il fenomeno di Daydreamer conquista il cuore degli italiani. In arrivo uno speciale dedicato alla Soap Turca di Canale5 e al suo protagonista Can Yaman.Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno ... Intanto Nihat ha in serbo una sorpresa per la moglie in occasione dell'anniversario di matrimonio.