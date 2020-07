Casalecchio: fuga di gas Gpl, evacuati due condomini (Di martedì 28 luglio 2020) Incendio e fuoriuscita di gasolio, doppio intervento dei vigili del fuoco in A14 22 June 2020 Bazzano: fuga di gas in strada, tratto chiuso al traffico 20 July 2020 Perdita di gas GPL da una cisterna/... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Casalecchio: fuga di gas Gpl, evacuati due condomini -

Ultime Notizie dalla rete : Casalecchio fuga

BolognaToday

(ANSA) - BOLOGNA, 28 LUG - Intervento dei Vigili del fuoco ieri pomeriggio, intorno alle 17, in una stazione di servizio sulla via Porrettana a Casalecchio di Reno. Da una valvola di una cisterna usat ...Casalecchio di Reno (Bologna), 28 luglio 2020 – Paura ieri sera a Casalecchio di Reno, all’altezza del civico 500 di via Porrettana, per una fuga di Gpl. I carabinieri sono intervenuti, attorno alle 1 ...