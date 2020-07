Biella, festa Scudetto Juventus rovinata: un 46enne lancia piatti e bicchieri ai tifosi (Di martedì 28 luglio 2020) Una festa soft, anche per rispettare le misure anti covid. Così Biella ha celebrato il nono Scudetto consecutivo della Juventus dopo la vittoria sulla Sampdoria per 2-0. Tuttavia, come riporta La Stampa, nel corso della festa si è registrato uno spiacevole episodio che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Un quarantaseienne, all’una di domenica notte, ha deciso di lanciare piatti e bicchieri contro un gruppetto di festanti dalle finestre del suo appartamento. Non si registrano feriti ma al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose. Leggi su sportface

