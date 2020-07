Barcellona, Vidal: “Voglio continuare ad essere importante” (Di martedì 28 luglio 2020) “Voglio continuare a essere importante nel Barcellona. Mi sono guadagnato l’affetto delle persone con il lavoro, con la fatica, giocando bene e segnando. E quando sei da una parte e la gente ti ama così, devi restare lì e divertirti il ​​più possibile“. Queste le dichiarazioni di Arturo Vidal a proposito del suo futuro in blaugrana ai microfoni di Win Sport TV. “Con Quique Setien abbiamo lavorato poco, c’è stato un cambiamento molto brusco, devi adattarti e quando la stagione è finita, scegliere bene il percorso del Barcellona, ​​perché il club deve sempre combattere per vincere per dimostrare che è il migliore al mondo – ha aggiunto il centrocampista – Giocare in una squadra colombiana? ... Leggi su sportface

