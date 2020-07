Avellinese morto al “Cotugno” di Napoli, scatta l’inchiesta (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sarà un’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore, quella coordinata dalla pm Gaetana Amoroso a stabilire se il sessantenne Avellinese deceduto al Cotugno è morto a causa del Covid-19 o per eventuali negligenze mediche. Nella giornata di giovedì sarà conferito l’incarico per accertare la verità sulla sua morte. Al momento si procede contro ignoti. “Vogliamo la verità, non accusiamo nessuno ma non accettiamo che quella del nostro familiare passi come una morte da o per Covid, perché non è così“. E’ quanto la famiglia del sessantatreenne Avellinese deceduto nella tarda mattinata di sabato al Cotugno di Napoli ha voluto esternare per fare chiarezza su sette mesi di calvario vissuti dal ... Leggi su anteprima24

Cervinara, incidente stradale mortale per un 53enne

A Cervinara, nell’avellinese, tragico incidente stradale mortale che costa la vita ad un 53enne. E’ uno scontro tra auto e vespa. I dettagli A Cervinara tragico incidente stradale accaduto poco fa. Ne ...

