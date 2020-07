“Addio, maestro”. Lutto nel mondo dello spettacolo: se ne va uno dei più grandi attori (Di martedì 28 luglio 2020) Non si può ricordare Gianrico Tedeschi, il grande attore nato a Milano in via san Gregorio e morto il 27 luglio dopo aver superato la soglia dei cent’anni, senza un sorriso, senza dire sottovoce grazie. Non perché Tedeschi, nel corso di una lunghissima carriera iniziata pirandellianamente con Enrico IV in un campo di prigionia, spedito dai fascisti per non aver aderito alla repubblica di Salò, abbia recitato solo cose divertenti. Ne ha fatte molte, con grande classe. Ma il suo segreto era recitare testi brillanti e musical con l’impegno di un attore “serio” e di affrontare invece i copioni più impegnati con il piacere del gioco che è poi il segreto stesso del recitare. In poche parole, Tedeschi era capace di lottare con le angosce esistenziali di Bernhard, mettendo un pizzico di cinico umorismo, mentre era anche, in omaggio a ... Leggi su caffeinamagazine

