“Un messaggio in codice per Stefano De Martino”. Alessia Marcuzzi pubblica una foto ed è delirio totale (Di lunedì 27 luglio 2020) Il gossip più bollente di questa estate 2020 è sicuramente la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Rottura arrivata a quasi un anno dalla riconciliazione dal primo addio (era il 2015 quando la coppia confermò a mezzo stampa la separazione) e stavolta l’addio pare più che definitivo. E il gossip è sempre più accanito su sui due, che da un paio di mesi non sono più una coppia. L’argentina sembra aver già voltato pagina con Gianmaria Antinolfi e, come dimostrano le ultime foto pubblicate da Chi, i due continuano a frequentarsi. Sempre il settimanale Chi ha pubblicato scatti mai visti finora che vedono ritratti insieme Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, che secondo il gossip sarebbe la ... Leggi su caffeinamagazine

