Trentino, Papillon evade ancora: l’orso M49 scappa per la seconda volta (Di lunedì 27 luglio 2020) Trentino, Papillon fugge dal recinto: l’orso M49 scappa per la seconda volta dopo che si era allontanato per un anno prima di essere ripreso Papillon fugge dal recinto per la seconda volta: per l’orso M49 nessun soprannome potrebbe essere migliore di questo. Fu infatti così ribattezzato quando scappò la prima volta dalla struttura Casteller in Trentino Alto Adige. La fuga durò un anno nel quale l’animale vagò per le montagne trentine, fino a raggiungere il Veneto. Ma prima dell’estate si pose fine alla sua “latitanza”: il 29 aprile fu riacciuffato e portato di nuovo in struttura. Oggi è scappato ancora ma con ... Leggi su bloglive

fattoquotidiano : L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino - LobbaLuisa : RT @fattoquotidiano: L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino - MaraTahnee : RT @fattoquotidiano: L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino - patriziaandreoz : RT @fattoquotidiano: L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino -

Ultime Notizie dalla rete : Trentino Papillon M49 è di nuovo in fuga. Papillon è riscappato dal Casteller ridicolizzando Fugatti e la Giunta leghista il Dolomiti L’Orso M49-Papillon fugge (di nuovo) dal centro faunistico del Casteller

L’orso M49 è nuovamente scappato dal recinto del Centro faunistico del Casteller, a sud di Trento. Lo ha reso noto questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Il ...

Trentino, l’orso M49 fugge per la seconda volta: ha divelto la rete della gabbia dove era rinchiuso

È fuggito per la seconda volta in un anno l’orso M49: è scappato dal recinto del Centro faunistico del Casteller, a sud di Trento, dopo aver divelto la rete di ferro della “gabbia” in cui era rinchius ...

L’orso M49 è nuovamente scappato dal recinto del Centro faunistico del Casteller, a sud di Trento. Lo ha reso noto questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Il ...È fuggito per la seconda volta in un anno l’orso M49: è scappato dal recinto del Centro faunistico del Casteller, a sud di Trento, dopo aver divelto la rete di ferro della “gabbia” in cui era rinchius ...