Tenet: svelate le date di uscita del film di Christopher Nolan (Di lunedì 27 luglio 2020) Tenet, il film di Christopher Nolan, ha delle nuove date di uscita a livello internazionale e nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti. Tenet arriverà nei cinema italiani il prossimo mese, come rivelato dalla Warner Bros che ha annunciato le nuove date di uscita: il 26 agosto il film di Christopher Nolan arriverà in oltre 70 nazioni, tra cui appunto l'Italia. La criptica sinossi ufficiale di Tenet anticipa: "John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la ... Leggi su movieplayer

Tenet: Nolan predilige gli effetti pratici, la CGI sarà ridotta all’osso

Himesh Patel, uno degli attori di Tenet, ha elogiato il lavoro di Christopher Nolan, sottolineando quanto, durante la lavorazione del film, sia rimasto stupito dal fatto che sia stata usata pochissima ...

Himesh Patel, uno degli attori di Tenet, ha elogiato il lavoro di Christopher Nolan, sottolineando quanto, durante la lavorazione del film, sia rimasto stupito dal fatto che sia stata usata pochissima ...