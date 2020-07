Silurato il direttore di un giornale indipendente, proteste in Ungheria (Di lunedì 27 luglio 2020) Il recente licenziamento di Szabolcs Dull, direttore di index.hu, il più importante giornale online ungherese, rappresenta un nuovo episodio nell’attacco alla stampa critica che da anni il governo Orbán porta avanti. Molto critico nei confronti dell’attuale esecutivo a costo di finire nel mirino del premier, index.hu è diventato un punto di riferimento per quanti non si riconoscono nella linea politica degli orbaniani. Questo tentativo di dare voce a un’altra Ungheria, quella che cerca di opporsi in qualche modo alla deriva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

