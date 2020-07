Sicilia, caos migranti. Due fughe di massa in 24 ore. Il governo invia esercito e nave per la quarantena (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo il caso del Cara di Pian del Lago nel nisseno, quello alle porte di Agrigento. Di Maio: «Situazione inconcepibile, è una questione di salute pubblica» Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia caos Migranti, fughe da Caltanissetta e Porto Empedocle: caos in Sicilia Corriere della Sera Migranti, Di Maio tira in ballo Conte: deve occuparsi della crisi o scopre il fianco a Salvini

Per i successi c’è Conte, per tutto il resto ci sono il governo, i ministri, i partiti. Dallo scontro sul Mes ai guai della scuola, lo schema che si ripete quotidianamente nella maggioranza è sempre l ...

Sicilia, caos migranti. Due fughe di massa in 24 ore. I sindaci di Caltanissetta e Porto Empedocle: «Intervenga il Viminale»

Esplode il caso migranti in Sicilia, con due fughe di massa nel giro di 24 ore. A Caltanissetta a ora di pranzo ne avevano rintracciati 139. Su 184 che erano fuggiti dal Cara di Pian del Lago. Tutti m ...

Esplode il caso migranti in Sicilia, con due fughe di massa nel giro di 24 ore. A Caltanissetta a ora di pranzo ne avevano rintracciati 139. Su 184 che erano fuggiti dal Cara di Pian del Lago. Tutti m ...