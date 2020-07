Ronaldo, Pelé e il messaggio social: "Atleta moderno" (Di lunedì 27 luglio 2020) I complimenti per la Juve e per il suo trascinatore, Cristiano Ronaldo , si sprecano. Sui social sono arrivati anche quelli di un mito come Pelé che ha voluto spendere alcune parole per omaggiare il ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Pelé Pari show tra Sassuolo e Juve, la Roma batte il Verona ANSA Nuova Europa