Reazione a Catena 27 luglio 2020: i Sapori di Mare (video) (Di lunedì 27 luglio 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, lunedì 27 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i Sapori di Mare. Si tratta di tre amici che, pur essendo tutti residenti in Lombardia, si sono inizialmente conosciuti al Mare, in Liguria. Da qui il nome scelto per partecipare al gioco. I Sapori di Mare – Giada, Patrick e Valentina -, al loro primo tentativo non sono purtroppo riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo pochi dimezzamenti, valeva ben 60.500 euro. Un vero peccato! Il gioco finale L’Ultima Catena è ... Leggi su ascoltitv

