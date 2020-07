Piacenza, il capo della caserma fa scena muta con i pm: ma poteva non sapere di spaccio, botte e festini? (Di lunedì 27 luglio 2020) Abuso d'ufficio e falso ideologico le accuse nei suoi confronti. In silenzio anche la compagna dell'ex-appuntato Montella, limitandosi ad una dichiarazione spontanea per negare le accuse di spaccio di ... Leggi su tg.la7

wireditalia : Le parole del capo dell'Arma e la retorica sulle “mele marce” non bastano più: i luoghi di polizia, dalle caserme c… - Agenzia_Ansa : #Piacenza Il capo della Procura Pradella: 'In caserma nulla di lecito. Faccio fatica a definirli carabinieri' VIDEO… - Ateodemocratico : RT @lorenzodalai: @fenice_risorta @marieta99044909 Questo è l'avvocato del capo della banda di Piacenza - hampelotto2 : RT @lorenzodalai: @fenice_risorta @marieta99044909 Questo è l'avvocato del capo della banda di Piacenza - PMO_W : RT @lorenzodalai: @fenice_risorta @marieta99044909 Questo è l'avvocato del capo della banda di Piacenza -