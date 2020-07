L’ecommerce è il futuro, ma i supermercati non hanno ancora capito come guadagnarci (Di lunedì 27 luglio 2020) Con la crisi del coronavirus si sono fatti passi da gigante sulle vendite online, in particolare nel comparto alimentare. Secondo il Financial Times, in molti paesi il timore delle persone di ritrovarsi in luoghi affollati per fare la spesa ha favorito la consegna a casa dei prodotti alimentari, arrivando a toccare quote di mercato del 2,9% e del 4,3% in Germania e Italia, rispettivamente. Secondo quanto riporta il Sole 24 ore, nel nostro paese l’incremento è stato del 55%, corrispondente a un valore di 2,5 miliardi. Ma secondo il quotidiano britannico l’aumento delle vendite online non sta incidendo positivamente sui bilanci dei supermercati. Il problema principale, scrive il Financial Times in un lungo articolo è l’ingente quantitativo di risorse che il commercio online richiede. Nel Regno Unito, ad esempio, Tesco e J Sainsbury, due dei ... Leggi su linkiesta

elerad : RT @GroupM_Italy: L'#ecommerce del futuro: #realtàvirtuale, avatar e personalizzazione caratterizzeranno i nostri acquisti, unendo esperien… - GroupM_Italy : L'#ecommerce del futuro: #realtàvirtuale, avatar e personalizzazione caratterizzeranno i nostri acquisti, unendo es… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ecommerce futuro Ecommerce: provo i vestiti in negozio ma poi li comprerò online Corriere della Sera