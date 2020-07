Il cambiamento climatico sta erodendo le spiagge di tutta Europa (Di lunedì 27 luglio 2020) Quest’estate, l’accesso alle spiagge europee è più complicato degli anni scorsi a causa delle misure di prevenzione e di distanziamento sociale per limitare la diffusione dell’epidemia Covid-19. Entro fine secolo andare al mare potrebbe essere ancora più difficoltoso a causa delle conseguenze del cambiamento climatico. Popolari luoghi di vacanza estivi lungo le coste del Mar Mediterraneo e dell’Oceano Atlantico rischiano di perdere la loro attrattiva man mano che l’innalzamento del livello del mare, provocato dall’aumento delle temperature, si sommerà al degrado dovuto all’uomo, accelerando l’erosione dei litorali sabbiosi. In pericolo ci sono, tra l’altro, spiagge famose come quelle di San Teodoro in Sardegna e di Lignano Sabbiadoro nella ... Leggi su linkiesta

