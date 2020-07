Firenze. Piazza intitolata a Gastone Nencini (Di lunedì 27 luglio 2020) Una scelta che avviene in una data storica, particolare e importante per il ciclismo, ma non solo. Nel nome e nel ricordo di un grande campione del pedale, Gastone Nencini. La giunta ha approvato la delibera della vicesindaca e assessora alla toponomastica Cristina Giachi di intitolare a questa leggenda dello sport, in occasione del sessantesimo anniversario della sua vittoria al Tour de France del 17 luglio 1960, la Piazza che si trova nella parte terminale di viale Donato Giannotti all’incrocio con via di Ripoli. Proprio davanti a quella che porta il nome di un’altra stella del ciclismo, Gino Bartali. “Il 2020 è un anno significativo per questo campione – ha ricordato la vicesindaca Giachi – 90 anni dalla sua nascita, 60 anni appunto dalla straordinaria vittoria al Tour de France, 40 anni dalla ... Leggi su laprimapagina

