Eurozona, M3 si conferma in accelerazione a giugno (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Accelera la massa monetaria M3 nell’Eurozona nel mese di giugno. Il tasso di crescita annualizzato dell’aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta a +9,2% contro il +8,9% del mese precedente ed il +9,3% delle attese degli analisti. La massa monetaria M1 che include banconote e depositi a breve allunga al 12,6% dal 12,5% di magio. La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, è ferma al 3%, mentre quelli alle imprese non finanziarie rallenta al 7,1% dal 7,3% precedente. La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro ... Leggi su quifinanza

Max_Alle : RT @guidogentili1: Terzo scostamento bilancio, deficit a 11,9% e debito a 157,6 del pil #2020. #Mef conferma x “prossimo decennio” obiettiv… - MichelaRoi : RT @guidogentili1: Terzo scostamento bilancio, deficit a 11,9% e debito a 157,6 del pil #2020. #Mef conferma x “prossimo decennio” obiettiv… - mini_andrea93 : RT @guidogentili1: Terzo scostamento bilancio, deficit a 11,9% e debito a 157,6 del pil #2020. #Mef conferma x “prossimo decennio” obiettiv… - wilmascampini : RT @guidogentili1: Terzo scostamento bilancio, deficit a 11,9% e debito a 157,6 del pil #2020. #Mef conferma x “prossimo decennio” obiettiv… - guidogentili1 : Terzo scostamento bilancio, deficit a 11,9% e debito a 157,6 del pil #2020. #Mef conferma x “prossimo decennio” obi… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurozona conferma Eurozona, M3 si conferma in accelerazione a giugno Borsa Italiana Eurozona, M3 si conferma in accelerazione a giugno

(Teleborsa) - Accelera la massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di giugno. Il tasso di crescita annualizzato dell'aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta ...

Eurozona, la BCE avverte: non siamo ancora fuori dal pericolo coronavirus

I pericoli economici per la zona euro derivanti dagli effetti della pandemia da coronavirus non sono ancora passati. Ne deriva che, dunque, non vi è alcuna necessità di modificare il programma di acqu ...

(Teleborsa) - Accelera la massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di giugno. Il tasso di crescita annualizzato dell'aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta ...I pericoli economici per la zona euro derivanti dagli effetti della pandemia da coronavirus non sono ancora passati. Ne deriva che, dunque, non vi è alcuna necessità di modificare il programma di acqu ...