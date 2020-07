De Donno aveva curato col plasma la madre Pamela, ora è nata la piccola Beatrice Vittoria (Di lunedì 27 luglio 2020) In aprile il ricovero in ospedale per Covid-19, ma ora Pamela Vincenzi, 28 anni, è felice e serena. Sabato, poco dopo le 23, ha dato alla luce Beatrice Vittoria, un nome non casuale: “Perché questa – spiega la giovane mamma – è la più grande Vittoria della mia vita”. La cura al plasma all’ospedale di Mantova Sulla donna a Mantova l’equipe di Giuseppe De Donno aveva sperimentato la cura al plasma, che nel caso di Pamela aveva dato buoni risultati, consentendo la guarigione della futura mamma. Il giorno successivo al ricovero, che risale al 9 aprile, il peggioramento. Quindi il trasferimento nel reparto di Pneumologia con monitoraggio continuo della ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Donno aveva È nata Beatrice Vittoria: la mamma guarì dal Covid-19 con il plasma iperimmune Corriere della Sera Coronavirus, 28enne incinta guarisce (col plasma iperimmune) e dà alla luce una bambina

. Una donna colpita da coronavirus mentre era incinta e curata all’ospedale Carlo Poma di Mantova con il plasma iperimmune ha dato alla luce una bambina, sabato scorso. La madre, Pamela Vincenzi, 28 a ...

È nata Beatrice Vittoria: la mamma guarì dal Covid-19 con il plasma iperimmune

Pamela Vincenzi, 28 anni, di Curtatone, era ricoverata con gravi sintomi all’ospedale Poma. Piuttosto che usare farmaci che avrebbero potuto nuocere alla nascitura, i medici avevano optato per la tera ...

