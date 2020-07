Coronavirus, per Salvini il saluto con il gomito è “la fine della specie umana”: “Se uno mi allunga la mano, io gliela stringo” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Il saluto col gomito è la fine della specie umana, piuttosto non salutarmi”. Lo ha detto Matteo Salvini al convegno promosso da Vittorio Sgarbi e Armando Siri nella biblioteca del Senato, intitolato ‘Covid-19 in Italia: tra informazione scienza e diritti’, che ha riunito filosofi, giornalisti, giuristi e medici tutti contrari alla proroga dello stato di emergenza. Il leader della Lega poco prima si era rifiutato di indossare la mascherina nonostante il richiamo degli addetti del Senato. “Se uno mi allunga la mano, lo confesso, io commetto reato e gli stringo la mano”. Il convegno è stato chiuso da Paolo Becchi, editorialista e docente all’Università di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Per le persone rientrate in Italia da paesi esteri è stato ... nuova misura al fine di monitorare gli arrivi soprattutto dai paesi dell'Est Europa, dove il coronavirus sta avendo in questo periodo un ...

Due nuovi ospedalizzati nello Spezzino, salgono le sorveglianze attive

La Spezia - Ultime 24 ore senza decessi da Covid 19 in Liguria dove registrano però 24 nuovi positivi ... sui 182.797 tamponi effettuati (1.967 quelli nelle ultime 24 ore). Per quanto riguarda la ...

