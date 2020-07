Condanna a Liberti per la canzone “o Capoclan” per istigazione a delinquere, il plauso di Radio Siani (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Radio Siani La Radio delle Legalità. Enorme è stata la soddisfazione da parte del gruppo di cooperanti e volontari di Radio Siani La Radio delle Legalità appresa la notizia della Condanna al neomelodico Aniello Imperato, in arte Nello Liberti, per istigazione a delinquere per la sua canzone “‘o capoclan”. Liberti è stato Condannato a un anno e quattro mesi dai giudici per la canzone incriminata che di fatto inneggiava e mitizzava la figura del boss Vincenzo Oliviero, all’epoca reggente del clan Iacomino-Birra di ... Leggi su anteprima24

IulianoLorenza : Radio Siani su condanna Nello Liberti per canzone ''O Capoclan' - - ExPartibus : Radio Siani su condanna Nello Liberti per canzone ''O Capoclan' - - pietro_riccio : Radio Siani su condanna Nello Liberti per canzone ''O Capoclan' - -