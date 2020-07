Cervinara, incidente stradale mortale per un 53enne (Di lunedì 27 luglio 2020) A Cervinara, nell’avellinese, tragico incidente stradale mortale che costa la vita ad un 53enne. E’ uno scontro tra auto e vespa. I dettagli A Cervinara tragico incidente stradale accaduto poco fa. Nell’avellinese scontro violento tra una vespa ed una Ford Focus in via Variante fatale per il conducente della due ruote, morto. Aveva 53enne il deceduto ed era residente nel comune irpino. A nulla sono valsi i soccorsi. Sul luogo sono accorsi i Carabinieri della compagnia di Avellino che ora procederanno a tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e per verificare le responsabilità. Il conducente della Ford Focus, è bene affermarlo, si è ... Leggi su bloglive

