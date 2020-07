Archenemy: Joe Manganiello è il supereroe senza poteri Max Fist nel trailer (Di lunedì 27 luglio 2020) Cupo e violento il trailer di Archenemy svelato dal Comic-Con@Home, dove Joe Manganiello interpreta un supereore senza più i suoi poteri. Il Comic-Con@Home ha svelato il trailer di Archenemy, action fantasy che vede Joe Manganiello nel ruolo di Max Fist, misterioso personaggio che afferma di essere un eroe proveniente da un'altra dimensione e di aver viaggiato attraverso il tempo e lo spazio finendo sulla Terra, dove però non ha poteri. Nessuno crede alla sua storia a eccezione di un adolescente del luogo di nome Hamster. Come svela il primo trailer, il regista e sceneggiatore Adam Egypt Mortimer userà il personaggio di Max Fist per un approccio più cupo e ... Leggi su movieplayer

