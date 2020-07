All’Units tasse universitarie più basse del Triveneto (Di lunedì 27 luglio 2020) All’Università di Trieste le tasse universitarie più basse dell’intero Triveneto. La dichiarazione del Rettore Di Lenarda All’Università di Trieste le tasse universitarie più basse dell’intero Triveneto. Già da molti anni la politica di tassazione universitaria aveva portato l’Ateneo triestino ad essere uno dei più attenti e meno costosi del Triveneto. Quest’anno, le misure messe in… L'articolo All’Units tasse universitarie più basse del Triveneto Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

fra_lau16 : RT @UniTrieste: All'Università di Trieste le #tasse universitarie sono le più basse del Nord-Est Le misure messe in campo da UniTS per con… - UniTrieste : All'Università di Trieste le #tasse universitarie sono le più basse del Nord-Est Le misure messe in campo da UniTS… -

Ultime Notizie dalla rete : All’Units tasse