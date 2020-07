Alessia Marcuzzi riceve un messaggio “Ti amo fino alla luna” e lei “Mi sciolgo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alessia Marcuzzi appare sorridente serena e spensierata ma, c’è da scommetterci, che non è esattamente questo il suo stato d’animo a fronte di ciò che le è accaduto. Alessia e Stefano e la presunta storia clandestina All’improvviso, come una tegola che ti cade in testa inaspettatamente, tutti i giornali hanno iniziato a parlare di una relazione clandestina tra lei e Stefano De Martino, di una moglie tradita, Belen che scopre tutto mentre sta giocando con il figlio, Santiago con l’Ipad di Stefano e iniziano ad arrivare a pioggia messaggi che non possono essere fraintesi, da Alessia indirizzati a Stefano. Alessia , che già si vociferava stesse vivendo un momento molto delicato con il marito Paolo Calabresi, si è fatta forza e ha ... Leggi su baritalianews

