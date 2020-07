Saldi estivi, si preannuncia un crollo della spesa con effetto Covid (Di domenica 26 luglio 2020) (Teleborsa) – Neanche la ripartenza riuscirà a salvare i Saldi estivi, che a causa dell’effetto Covid e dello smart working, potrebbero registrare un crollo quest’anno. E’ quanto stimato dall’Ufficio Studi di Confcommercio, secondo cui ogni famiglia spenderà quest’anno oltre il 40% in meno, in media 135 euro – meno di 60 euro pro capite – per un valore complessivo intorno ai 2,1 miliardi di euro. E’ caos anche sulla data di partenza dei Saldi. Le primissime regioni sono state Sicilia e Calabria, seguite qualche giorno fa dalla Campania e ieri 25 luglio, con un cambio di data in corsa, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Il resto d’Italia tiene duro e attende il primo agosto. Sono i Saldi ... Leggi su quifinanza

