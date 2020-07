Roma-Fiorentina 2-1: doppietta di Veretout su rigore (Di domenica 26 luglio 2020) Domenica 26 luglio 2020 alle 19.30 all’Olimpico è andata in scena Roma-Fiorentina, partita valida per la 36° giornata di campionato di Serie A. Nella scorsa giornata i giallorossi hanno battuto per 6 a 1 la già retrocessa Spal, consolidando il quinto posto in classifica. Per la Roma dare seguito ai 5 risultati utili consecutivi ottenuti è fondamentale per tenere a distanza Milan e Napoli in ottica accesso diretto in Europa League. Il Milan ha pareggiato con l’Atalanta, portandosi momentaneamente a -1 dalla Roma, mentre il Napoli ha battuto in casa il Sassuolo per 2 a 0 e si trova ora a -2 dai giallorossi. La Fiorentina ha raggiunto la salvezza con cinque giornate d’anticipo e la scorsa giornata ha ottenuto un pareggio contro ... Leggi su sport.periodicodaily

