Risposta sociale al coronavirus: «Lugano abbia più coraggio» (Di domenica 26 luglio 2020) Il PC chiede di potenziare il Regolamento sociale, i programmi occupazionali e il sostegno all’apprendistato. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Risposta sociale Risposta sociale al coronavirus: «Lugano abbia più coraggio» Ticinonline Colombia: perché ai media non interessa Mario Paciolla?

Con la denuncia precisa del corrispondente dell’ANSA a Buenos Aires, per il quale vi sarebbe un “patto del silenzio” tra Bogotà, Roma e ONU, il caso dell’assassinio in Colombia di Mario Paciolla assum ...

Il "Reality" show del disfacimento sociale

Nella Milano fulminata dal lockdown si aggira «un manichino minato dalla bronchite acuta e dall'insufficienza morale», Giuseppe Genna. Catarroso, forse infetto, schiva vecchie sciure recalcitranti all ...

