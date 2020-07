Riaperto il Centro ittiogenico di Faedo (Di domenica 26 luglio 2020) ... potranno effettuare la visita anche durante la settimana previa prenotazione con almeno 5 giorni di preavviso, chiamando il numero 0342217257 o scrivendo a: info@unionepescasondrio.it . Tutela da ... Leggi su gazzettadisondrio

Janus0148 : RT @fanpage: “No Covid da altri Paesi” Il bizzarro slogan utilizzato da Elisabetta Gardini per chiedere che non venga riaperto un centro di… - simonafabbris : RT @PossibileIt: Cosa è successo al Movicentro di #Cuneo e perché questa fretta nello sgomberare i senzatetto? Stamattina 40 persone sono s… - Enrico_Liano : RT @fanpage: “No Covid da altri Paesi” Il bizzarro slogan utilizzato da Elisabetta Gardini per chiedere che non venga riaperto un centro di… - tueetterin : RT @PossibileIt: Cosa è successo al Movicentro di #Cuneo e perché questa fretta nello sgomberare i senzatetto? Stamattina 40 persone sono s… - cesarebrogi1 : RT @PossibileIt: Cosa è successo al Movicentro di #Cuneo e perché questa fretta nello sgomberare i senzatetto? Stamattina 40 persone sono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperto Centro Ha riaperto i battenti il salotto della città: il centro rinasce ma addio al barbiere La Gazzetta di Mantova Ventimiglia, flash mob per riaprire il Campo Roja: al Resentello 120 manifestanti

Ventimiglia. Circa 120 persone hanno preso parte al flash mob a favore della riapertura del Campo Roja all’ingresso dei migranti in transito organizzato da Rete Sanremo Solidale con 6000 Sardine Ponen ...

Lecce, inizio choc col Bologna. Rossoblù in vantaggio di 2 gol dopo 5 minuti! Mancosu fa 2-1 e riapre tutto

Inizio terribile per la compagine giallorossa che era sotto di ben 2 gol dopo solo 5 minuti. Ma, al termine del primo tempo la gara si è riaperta con la rete di Mancosu. Raffaele Russomando Campionato ...

Ventimiglia. Circa 120 persone hanno preso parte al flash mob a favore della riapertura del Campo Roja all’ingresso dei migranti in transito organizzato da Rete Sanremo Solidale con 6000 Sardine Ponen ...Inizio terribile per la compagine giallorossa che era sotto di ben 2 gol dopo solo 5 minuti. Ma, al termine del primo tempo la gara si è riaperta con la rete di Mancosu. Raffaele Russomando Campionato ...