Quota 100 ha fallito, il riordino delle pensioni è un problema che ci tocca affrontare (Di domenica 26 luglio 2020) Quota 100 potrebbe diventare, su diversi fronti, un classico “casus belli per errore”. Nel supernegoziato di Bruxelles questa misura – introdotta nell’ordinamento pensionistico dal governo giallo-verde su pressioni della Lega – è stata indicata come la prova provata della inaffidabilità del nostro Paese nel seguire un percorso di riforme generosamente finanziato dalla Ue, a carico dei partner più virtuosi. La Commissione, del resto, è stata molto esplicita nelle Raccomandazioni indirizzate al governo italiano. Una di queste trasuda di nostalgia per la riforma Fornero: “attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni nella spesa pubblica”.Sul versante opposto, l’ostilità ... Leggi su huffingtonpost

