Piacenza, la trans minacciata dal comandante dei Carabinieri: violenze in caserma (Di domenica 26 luglio 2020) È stata più volte minacciata e costretta a fare sesso all’interno della caserma dei Carabinieri della stazione Levante di Piacenza, quella finita sotto sequestro dopo la scoperta di un sistema criminale fondato su torture, estorsioni e spaccio: adesso una donna trans ha chiesto ai magistrati che stanno indagando di essere sentita come persona offesa e di costituirsi parte civile. “Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell’altro ti frego e ti rimando in Brasile”: con queste parole, secondo quanto dichiarato dalla trans, il comandante Marco Orlando l’avrebbe minacciata ormai un anno e mezzo fa, quando quello che secondo le accuse della procura succedeva nella caserma di ... Leggi su tpi

