Operaio di 42 anni muore dissanguato per una ferita al collo (Di domenica 26 luglio 2020) Un Operaio di 42 anni che lavorava in una cava nel Bolognese è morto dissanguato dopo essersi tagliato con una smerigliatrice Gli incidenti sul lavoro sembrano non finire mai. Un Operaio di 42 anni è morto nel pomeriggio di ieri mentre lavorava alla cava di sabbia. Il suo nome era Antonio Grilli ed era originario … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Lavoro, tragedia nell’area Tirreno Power a Savona, muore operaio di 54 anni - bruno10103369 : dito zero a 65 cinque anni, e facevo lo schiavo. Il lavoro non rende liberi, ma schiavi. Quante pensioni prende il… - Paola_Grechi : RT @Useppe00: Dopo una settimana di agonia è morto un operaio di Longuelo, Bergamo, che era rimasto ustionato in un incidente sul lavoro. A… - tueetterin : RT @Useppe00: Dopo una settimana di agonia è morto un operaio di Longuelo, Bergamo, che era rimasto ustionato in un incidente sul lavoro. A… - frabola : RT @Useppe00: Dopo una settimana di agonia è morto un operaio di Longuelo, Bergamo, che era rimasto ustionato in un incidente sul lavoro. A… -