MotoGP, tripletta Yamaha a Jerez: Quartararo davanti a Vinales e Rossi (Di domenica 26 luglio 2020) MotoGP, GP d’Andalucia: Quartararo conquista la seconda vittoria. Vinales e Rossi sul podio. Jerez DE LA FRONTERA – Fabio Quartararo domina il GP d’Andalucia, secondo appuntamento con la MotoGP. Il francese ha conquistato la vittoria (la seconda consecutiva) davanti a Maverick Vinales e Valentino Rossi. MotoGP, il GP d’Andalucia dominato da Fabio Quartararo Pronti, via e Quartararo conserva la leadership davanti a Vinales e Rossi. Sul finire del primo giro Vinales ci ha provato finendo lungo con Rossi che sale in seconda posizione. Al decimo giro Bagnaia ... Leggi su newsmondo

JEREZ DE LA FRONTERA – Alle 14.00 il via del GP d’Andalucia, secondo appuntamento con il Mondiale della MotoGP. Fabio Quartararo a caccia del bis. Le altre classi – Tatsuki Suzuki in Moto3 rompe il do ...Tripletta italiana in Moto2, col trionfo di un Enea Bastianini che guida fedele al suo soprannome: da “Bestia”, dominando la corsa di Jerez dal primo all’ultimo giro. Dietro il pilota dell’Italtrans R ...